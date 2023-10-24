Симферополь, 24 октября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным готовит обоснование строительства трассы Симферополь — Джанкой до Ростова-на-Дону через Херсонскую и Запорожскую области.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Финансирование ещё не определено, также как и её исполнение — двух− или четырёхполосная. После доклада президенту будет понятен и источник финансирования», — отметил Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что ремонт основной дороги через Джанкой будет выполнен в рамках федеральной целевой программы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября президент России Владимир Путин открыл движение по мосту в районе «Азовстали» в Мариуполе. Он отметил, что мост позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города.

Также глава государства открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Первый этап строительства завершился с опережением графика. В Кремле заявили, что постройка моста повысит связанность населённых пунктов в регионе, между правым и левым берегами установится постоянная связь.

8 сентября Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Он отметил, что планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и реализованы в полном объёме.