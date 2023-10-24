Москва, 24 октября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонные контакты с лидерами западных стран в связи с палестино-израильским конфликтом, заявил 24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин

«Нет. Таких разговоров в планах нет», — сказал он «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники грозит обернуться серьёзными последствиями. Через несколько дней он отметил, что вне зависимости от эскалации Россия выступает за создание суверенного палестинского государства.

Глава МИД России Сергей Лавров позднее заявил о приверженности России решениям Совбеза ООН о необходимости создания государства Палестина в границах 1967 года.