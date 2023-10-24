Ереван, 24 октября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Папа римский Франциск наградил премьер-министра Армении Никола Пашиняна одной из высших наград Ватикана — орденом Пия IX. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Иван Шилов ИА Регнум

Награду Пашиняну вручил апостольский нунций архиепископ Жозе Авелину Беттанкур, который завершает свою миссию в республике.

Уточняется, что архиепископ Беттанкур от имени папы Франциска вручил Пашиняну Большой крест ордена Пия IX за вклад в укрепление связей между Арменией и Святым Престолом.

В пресс-службе отметили, что Пашинян поблагодарил Святой Престол за высокую оценку, подчеркнув заинтересованность правительства Армении в последовательном развитии связей с Ватиканом. Премьер-министр Армении пожелал архиепископу Беттанкуру успехов в его дальнейшей деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября папа римский Франциск, выступая перед журналистами на борту самолёта по возвращении из Марселя, заявил, что конфликт на Украине связан не только с российско-украинской проблемой, но и с вопросом поставок и продажи оружия. По поводу миссии своего посланника по урегулированию на Украине, кардинала Маттео Дзуппи, понтифик отметил, что посланник делает всё возможное.