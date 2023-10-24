Москва, 24 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий продление на весь 2024 год финансового обеспечения бесплатной медицинской помощи для жителей новых регионов России, в том числе для не застрахованных по программе обязательного медицинского страхования.

РИА Новости/Денис Абрамов

Данный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством России в сентябре 2023 года.

Отмечается, что изменения вносятся в закон об особенностях регулирования отношений в сфере охраны здоровья в связи с принятием в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Документом предлагается продлить срок финансового обеспечения оказания бесплатной медпомощи жителям новых регионов до 1 января 2025 года. В настоящий момент такое обеспечение ограничено сроком до 1 января 2024 года.

Отмечается, что речь идёт о помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Законопроект также распространяется на тех жителей новых регионов, которые не застрахованы по программе обязательного медицинского страхования.

Уточняется, что средства, необходимые для реализации данной инициативы, будут выделяться из федерального бюджета, а также федерального Фонда обязательного медицинского страхования, в случае же недостаточности средств из бюджета финансовое обеспечение будет осуществляться за счёт региональных бюджетов новых субъектов Федерации.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что новые российские регионы нужно как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны. Глава государства заявил, что уже сейчас идёт активное восстановление в новых регионах дорог, жилья, объектов образования, здравоохранения, культуры, начинают работать промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в новых регионах появляются рабочие места, их жители регулярно получают пенсии и социальные пособия, запущен механизм льготной ипотеки под два процента.

Четыре новых региона вошли в состав России в конце сентября 2022 года по итогам референдумов. Президент России в феврале сообщил о необходимости вывести жизненный уровень в этих субъектах на общероссийские показатели.