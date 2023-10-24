Москва, 24 октября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Годовалая дочь актёра Алексея Соколкова госпитализировали в хирургическую реанимацию с ожогами. Ребёнок облился кипятком во время ужина с родителями. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Актёр Алексей Соколков

23 октября в Детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского на скорой помощи доставили годовалую дочь актёров Алексея Соколкова и Мадины Дубаевой.

«У несовершеннолетней были диагностированы термические ожоги лица, шеи, спины, груди 2-й степени площадью 19%. Ребёнок находится в хирургической реанимации», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о поступившем в больницу ребёнке передали в полицию. Там стали проводить проверку и опросили родителей. Они объяснили, что девочка во время ужина случайно опрокинула на себя чашку с кипятком.

Соколков Алексей Андреевич родился 18 ноября 1994 года. Он известен по ролям в таких сериалах, как «Райцентр», «Семья», «И снова здравствуйте!», «Ева, рожай!», «Девушки с Макаровым», «Беспринципные», «#СеняФедя», «СашаТаня», «Воронины» и многих других. Его супруга Мадина Дубаева является актрисой Московского цыганского театра «Ромэн».