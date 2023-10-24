Москва, 24 октября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В музеях образовательных организаций будут созданы выставки, посвящённые выпускникам — участникам специальной военной операции. Об этом сообщила журналистам пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Павел Лисицын/РИА Новости

Проект по созданию выставочных пространств о героях СВО начал свою работу 24 октября в 11 российских регионах — в Санкт-Петербурге, Белгородской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Херсонской областях, Крыму, Чечне, Чувашии, Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе.

Фонд «Защитники Отечества» окажет финансовую поддержку по созданию выставочных объектов и поможет в налаживании связей между представителями образовательных организаций и участниками СВО. Открытие первых 11 музеев запланировано на 23 февраля 2024 года.

Движение «Волонтёры Победы» будет предоставлять методические разработки и оказывать консультативную помощь по созданию музеев.

Отмечается, что учащиеся вместе с педагогами изучат основы исследовательской деятельности, познакомятся с практиками по созданию выставочных композиций и подготовке музейных материалов, пообщаются с участниками спецоперации.

«Создание музейных экспозиций позволит сохранить память о героях, отдавших жизни за защиту Отечества при проведении СВО. Музеи образовательных организаций должны сохранить память о подвигах таких выдающихся выпускников», — сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

Она отметила, что особое значение в сохранении истории играют документы-первоисточники, факты, рассказанные очевидцами событий. По её словам, молодое поколение видит правду в подлинных документах, слышит её от бойцов и их близких, анализирует полученную информацию и делает выводы.

«Во все времена наша страна гордилась людьми, готовыми встать на защиту Родины и пожертвовать собой ради других. Их подвиги объединяют нас и делают сильнее. Их отвага, преданность и мужественное служение стране никогда не забудутся», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Участник спецоперации Юрий Богданов, помогающий в создании музея в школе № 30 города Чебоксары, рассказал, что сами учащиеся просят, чтобы история героев была сохранена. Особенно ярко это проявляется на уроках мужества, когда бойцы приносят экипировку, которую школьники рассматривают и изучают с огромным интересом.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал, что забота об участниках спецоперации и их семьях является важнейшей задачей российских властей. Глава государства назвал поддержку российских солдат и членов их семей не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти. Он также подчеркнул, что ожидает от глав регионов открытости, готовности к прямому и честному диалогу с людьми.