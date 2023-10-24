Анкара, 24 октября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Гуманитарный кризис невиданного масштаба развивается в секторе Газа на фоне молчания Запада, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 24 октября, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эрдоган подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке усиливается, жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения в секторе Газа растёт.

«Президент Эрдоган заявил, что молчание западных государств привело к тому, что гуманитарный кризис в секторе Газа приобрел невиданные масштабы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее и Путин, и Эрдоган высказались в поддержку создания суверенного палестинского государства. Путин подчеркнул, что эту принципиальную позицию Москва занимала и до обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил 21 октября на саммите мира в Каире, что палестино-израильский конфликт не получится погасить без решения основных проблем, связанных со статусом двух государств. Он призвал стороны разорвать порочный круг насилия и отказаться от односторонних шагов, в числе которых и поселенческое поглощение палестинских территорий, и подрыв статуса иерусалимских святынь.

Эрдоган 20 октября в своём обращении обвинил Запад в поощрении безумия, которое угрожает Ближнему Востоку, а Израиль — в геноциде и нежелании исправлять сделанные ошибки. Он отметил, что израильские военные бомбят в секторе Газа школы, больницы мечети и церкви, и призвал Тель-Авив не расширять атаки на мирное население. К государствам и международным организациям турецкий лидер обратился с призывом поддержать инициативы, которые позволят прекратить боевые действия в Газе.