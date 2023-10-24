Первоуральск, Свердловская область, 24 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Семеро школьников Первоуральска Свердловской области заразились стригущим лишаём (микроспорией), в школе введён карантин. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

URA.RU/TASS

«С начала учебного года в школе №1 зарегистрировано семь случаев микроспории. Все они выявлены при плановых профилактических осмотрах и осмотрах членов семей заболевших. После выявления каждого случая в школе проводились дезинфекционные мероприятия. На 25 октября в связи с выявлением последнего случая в школе также запланированы дезработы», — отмечается в сообщении Telegram-канала областного управления Роспотребнадзора.

Также в пресс-службе отметили, что заболевшие имели контакт с домашними и уличными животными. Ранее поступала информация о 129 заболевших, однако позже областной минздрав это опроверг.

Микроспория или стригущий лишай — это грибковое заболевание с поражением волос, покровов кожи, в некоторых случаях ногтей. Заболевание считается особо заразным, так как человек может легко заразиться при контакте с больными животными или инфицированной шерстью.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября чукотскую школу закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции. Тогда за сентябрь болезнь выявили у 30 учащихся. Кроме того, ротавирус подтвердили у двух сотрудников пищеблока. Их временно отстранили от работы. До этого в учебном заведении уже вводили карантин ― с 14 по 20 сентября. По предварительным данным, госпитализация потребовалась троим заболевшим.