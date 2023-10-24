В США рассказали о «серьёзном предложении» России по обмену Уилана
CNN: Вашингтон сделал Москве «серьёзное предложение» по обмену Пола Уилана
Вашингтон, 24 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Власти США сделали России «серьёзное предложение» по освобождению американца Пола Уилана, который приговорён к 16 годам заключения за шпионаж, сообщил 24 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы Госдепартамента.
«Мы предложили России серьёзное предложение по освобождению Пола и не прекратим работу над его делом до тех пор, пока он не воссоединится со своей семьёй», — сказали в Госдепе.
Сам Уилан в телефонном разговоре с CNN выразил уверенность, что переговоры по его освобождению всё ещё идут, однако отметил, что он разочарован их скоростью. Осуждённый надеется, что про него «не забудут» в США.
«Я знаю, что в какой-то момент этому придёт конец. Сколько времени это займет, не знаю. Но мне обещают, что я здесь не останусь», — сказал, в частности, Уилан.
Как передавало ИА Регнум, Уилан осуждён в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в сделку по обмену с участием Виктора Бута. Но тот вернулся в Россию в рамках обмена на Бриттни Грайнер. 16 августа CNN сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с Уиланом по телефону.
Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила о возможном обмене нескольких подозреваемых в хакерстве на арестованных в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения американских СМИ спекуляциями. Она призвала американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определённому президентами России и США в 2021 году.
Захарова также подчеркнула, что именно благодаря такой «тихой дипломатии» состоялись обмены Константина Ярошенко и Виктора Бута на Тревора Рида и Бриттни Грайнер соответственно.