Вашингтон, 24 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Власти США сделали России «серьёзное предложение» по освобождению американца Пола Уилана, который приговорён к 16 годам заключения за шпионаж, сообщил 24 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы Госдепартамента.

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV Американец Пол Уилан

«Мы предложили России серьёзное предложение по освобождению Пола и не прекратим работу над его делом до тех пор, пока он не воссоединится со своей семьёй», — сказали в Госдепе.

Сам Уилан в телефонном разговоре с CNN выразил уверенность, что переговоры по его освобождению всё ещё идут, однако отметил, что он разочарован их скоростью. Осуждённый надеется, что про него «не забудут» в США.

«Я знаю, что в какой-то момент этому придёт конец. Сколько времени это займет, не знаю. Но мне обещают, что я здесь не останусь», — сказал, в частности, Уилан.

Как передавало ИА Регнум, Уилан осуждён в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в сделку по обмену с участием Виктора Бута. Но тот вернулся в Россию в рамках обмена на Бриттни Грайнер. 16 августа CNN сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с Уиланом по телефону.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила о возможном обмене нескольких подозреваемых в хакерстве на арестованных в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения американских СМИ спекуляциями. Она призвала американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определённому президентами России и США в 2021 году.

Захарова также подчеркнула, что именно благодаря такой «тихой дипломатии» состоялись обмены Константина Ярошенко и Виктора Бута на Тревора Рида и Бриттни Грайнер соответственно.