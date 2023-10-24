Хабаровск, 24 октября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 4:1.

Дмитрий Кулик/РИА Новости

В составе «Спартака» шайбы забросили защитник Дмитрий Вишневский и нападающие Шейн Принс, Павел Порядин и Николай Голдобин. У «Амура» отличился форвард Кирилл Капустин.

Красно-белые продлили свою рекордную победную серию в регулярном чемпионате до девяти матчей подряд, что позволило им обновить клубный рекорд. Ранее самая продолжительная победная серия «Спартака» составляла шесть игр.

На сегодняшний день «Спартак» занимает первое место в Западной конференции и в общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 34 очка после 23 матчей. «Амур» идёт на десятом месте в Восточной конференции с 21 очком после 21 игры.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября «Спартак» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счётом 4:3. Это была восьмая победа подряд для московского клуба. У красно-белых отличились Николай Голдобин, Егор Филин, Александр Пашин и Шейн Принс.