Братислава, 24 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила предложенные кандидатуры на посты министров в составе нового правительства страны, официальное утверждение состоится 25 октября, правительство возглавит Роберт Фицо, передаёт 24 октября местный портал tvnoviny․sk.

JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС Роберт Фицо

«Президент во вторник одобрила список кандидатур на посты в новом правительстве. Сообщила, что новый кабинет министров во главе с Робертом Фицо назначит в среду», — сказано в сообщении портала.

Как сообщало ИА Регнум, Фицо, ранее трижды занимавший пост премьер-министра Словакии, возглавляет партию Smer, которая по итогам парламентских выборов в октябре 2023 года получила 42 из 150 мест в парламенте. С учётом двух партий, с которыми Smer достигла договорённости, новая коалиция контролирует 79 мест в парламенте.

В ходе предвыборной компании Фицо неоднократно заявлял, что в случае его возвращения к власти Словакия прекратит оказывать военную помощь Украине. Сразу после завершения выборов президент Словакии отказалась согласовывать выделение очередной помощи Киеву, сославшись на позицию победителей выборов и будущих министров.

Обозреватели американского издания Politico ранее сообщали, что позиция Фицо по данному вопросу объясняется не только стремлением перенаправить средства на внутренние расходы и не только убеждением в необходимости решать украинский конфликт мирным путём. Власти Украины ещё в 2009–2010 годах нанесли руководителям Словакии ряд оскорблений, а также поставили страну под удар из-за прекращения транзита газа, напомнили авторы.