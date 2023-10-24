Екатеринбург, 24 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье о халатности после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По данным надзорного ведомства, девочка пролезла между элементами пола детского игрового комплекса, не отвечающего требованиям безопасности вследствие отсутствия комплектующей детали — бруса, и головой застряла между элементами пола игрового комплекса, повиснув в вертикальном положении, из которого самостоятельно выбраться не смогла.

Трагический случай произошёл в Екатеринбурге в конце января 2023 года. Сообщалось, что во время катания с горки, которая находится на территории детского сада, девочка получила травму. Малолетняя воспитанница зацепилась находившимся у неё на шее шарфом за конструктивный элемент горки. Воспитатель пыталась помочь девочке, затем ребёнка госпитализировали. К сожалению, спасти её жизнь не удалось, ребёнок скончался в больнице.

Ранее ИА Регнум сообщало, что детский сад в Екатеринбурге, в котором во время прогулки погибла девочка, выплатит семье ребёнка 4,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.