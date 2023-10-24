Москва, 24 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Над акваторией Балтийского моря 24 октября были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели, сообщили в Минобороны. Для опознавания целей и недопущения нарушения границы был поднят истребитель Су-27.

Су-27

Экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США, отметили в Минобороны. При приближении Су-27 бомбардировщики выполнили разворот от границы. Российский самолёт вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы иностранными самолётами.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 октября российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения американскими военно-морскими силами государственной границы России над акваторией Норвежского моря. Экипаж истребителя установил, что к границе приближается Р-8А Poseidon ВМС США, при приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от границы.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk 15 сентября приблизился к государственной границе России в акватории Чёрного моря, но истребитель Су-27 пресёк возможное нарушение границы. Кроме того, 23 и 24 августа Северный флот поднимал истребители МиГ-31 и МиГ-39 для сопровождения норвежских самолётов P-84 Poseidon над Баренцевым морем.

В сентябре 2023 года сообщалось, что американские разведслужбы и их союзники по НАТО с начала года увеличили число полётов у берегов Крыма в три раза. В частности, в период с 18 по 24 сентября количество разведывательных полётов США и НАТО в районе Крыма возросло до 21, в то время как в начале 2023 года разведавиация военного блока совершала в Черноморском регионе в среднем один полёт в день. За сутки до нанесения удара по штабу Черноморского флота в Севастополе (22 сентября) активность американских разведчиков и их союзников выросла до шести полётов в сутки.