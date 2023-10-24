Портленд, США, 24 октября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. 44-летнего пилота Alaska Airlines Джозефа Эмерсона, устроившего дебош на борту самолёта, обвинили в покушении на убийство 83 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Global Look Press/Markus Mainka/imagebroker. co

22 октября самолет Alaska Airlines совершал полёт из Эверетта, штат Вашингтон, в Сан-Франциско и был экстренно посажен в Портленде, штат Орегон. Сообщается, что на борту находилось 80 пассажиров и четыре члена экипажа.

По сведениям телеканала, воздушное судно пришлось перенаправить после «серьёзной угрозы безопасности», которую создал пилот. Журналисты уточняют, что Эмерсон пытался в полёте остановить работу двигателей, но был скручен другими членами экипажа и скован наручниками. Позже эту информацию подтвердили в авиакомпании.

После экстренной посадки пилот был взят под стражу полицией. Эмерсону предъявили обвинения в покушении на жизнь людей по 83 пунктам, сообщил офис местного шерифа. В ФБР заявили, что по факту инцидента проводится расследование.

Пассажиры рейса рассказали, что во время полёта стюардесса объявила о чрезвычайной ситуации без каких-либо подробностей. После посадки самолёта и задержания пилота стюардесса рассказала пассажирам о «нервном срыве», произошедшем с пилотом.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноярске из-за дебошира был экстренно посажен лайнер. Инцидент произошёл на борту самолёта Boeing 777. Экстренной посадки запросил капитан воздушного судна. После того как самолёт приземлился, дебошира задержали. Им оказался житель Уссурийска.

Ранее в Австралии потерпел крушение одномоторный пятиместный самолёт, в результате этого погиб как минимум один человек. Об этом 6 октября сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс. По информации правоохранителей, одномоторный самолет Cirrus SR22 совершил взлёт в аэропорту Канберры, но на шестой минуте полёта упал и загорелся.