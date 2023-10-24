Москва, 24 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Житель Томской области бросил в подсобке магазина предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил 24 октября источник ИА Регнум.

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

По предварительной информации, в Томский районе вечером 22 октября в подсобном помещении продуктового магазина четыре молодых мужчины и две девушки (работницы торговой точки) распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из участников компании взял со шкафа предмет, похожий на гранату, выдернул чеку и бросил в сторону мужчины 1991 года рождения. В результате пострадавший получил множественные ранения, он был госпитализирован в медучреждение.

По предварительной версии, взорвалась ручная противопехотная оборонительная граната. Данных о других пострадавших нет, сейчас сотрудники оперативных ведомств устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в Хабаровском крае подросток потерял два пальца из-за взрывателя для гранаты. 14-летний школьник из поселка Эльбан Амурского района во время прогулки с друзьями нашёл жестяную банку с неизвестными для него предметами. Один из них взорвался в руке подростка. Сотрудники правоохранительных органов изучили место происшествия и изъяли восемь предметов, найденных потерпевшим. Экспертиза показала, что это были взрыватели для ручных гранат.

В сентябре житель Москвы пострадал из-за взрыва гранаты. Пострадавшему оторвало руки. Он также получил осколочные ранения брюшной полости. В момент ЧП 19-летний молодой человек находился дома один. Позднее пострадавший скончался в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов»).