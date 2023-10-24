Москва, 24 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Реализация в Москве национального проекта «Производительность труда» привела к тому, что его компании-участники на 60% повысили выработку, сократили время протекания рабочих процессов на 40%, а средний рост заработных плат в компаниях, завершивших проект в 2022 году, составил 19%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА Регнум, 24 октября рассказали участники пресс-конференции «Расширение национального проекта «Производительность труда» в Москве».

Пресс-служба Мосстратегии Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева

Как объяснила модератор мероприятия, профессор ВШЭ Ольга Пескова, участники проекта уже сегодня говорят о положительных сдвигах в работе их предприятий: увеличивается выпуск продукции, наблюдается рост выручки, сокращаются производственные издержки. В результате предприятия получают возможность высвобождать средства и направлять их на развитие производства, расширение площадей или обновление оборудования. «Этот положительный опыт должен тиражироваться, а количество участников — расти», — заявила она.

С Песковой согласилась министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, которая подробно объяснила, в чём смысл и польза этого проекта для столичных производств. По её словам, в настоящее время вопрос производительности труда и её повышения стал для бизнеса критичным как никогда. Ощущается острая нехватка кадров, практически по всем отраслям, и все предприятия, с которыми общаются московские чиновники, признаются, что им нужно больше квалифицированных специалистов. В особенности это касается тех отраслей, которые получили преимущества в связи с уходом западных компаний. Поэтому вопрос производительности труда стал одним из основных для большинства предприятий.

Багреева рассказала, что столичные власти реализуют проект «Производительность труда» в Москве с 2022 года силами их подведомственного учреждения АНО «Мосстратегия». «Как реализовывается проект? Мы вместе с предприятием выбираем один из ключевых процессов в рамках деятельности организации (это может быть производственный процесс, процесс складского учета или связанный с документооборотом) — то есть тот процесс, который существенным образом влияет на результаты компании, — рассказала Багреева. — Наши специалисты выходят на предприятие, анализируют вместе с сотрудниками, как устроен процесс в настоящее время и, главное, как, используя практики бережливого производства, его можно оптимизировать».

Сотрудников предприятия обучают и передают им практики бережливого производства, чтобы культура изменений постепенно охватила все процессы организации и чтобы все сотрудники вовлеклись в процессы, связанные с повышением производительности труда и его оптимизацией. Иными словами, цель состоит в том, чтобы процесс улучшения производительности труда шёл практически непрерывно.

Багреева уточнила, что реализация проекта началась с пяти ключевых отраслей, которые предусмотрены федеральным проектом «Производительность труда». Для Москвы это были организации в сфере транспорта, торговли, строительства и обрабатывающего производства.

Пресс-служба Мосстратегии Пресс-конференция «Расширение национального проекта «Производительность труда» в Москве»

«Никто не сократил сотрудников, хотя изначально, когда встал вопрос о повышении производительности, некоторые предприятия опасались, что им придётся проводить сокращения. Как следствие, сами сотрудники будут чувствовать эти риски, а стало быть, не захотят вовлекаться в проект и способствовать его реализации. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что из 80 организаций, с которыми мы завершили первый этап проекта, никто не сократил сотрудников. Более того, заработная плата на этих предприятиях выросла в среднем на 20%», — сказала министр.

Кроме того, на федеральном уровне было поддержано предложение московских властей вовлечь в проект предприятия других отраслей: туризм, общественное питание, здравоохранение, оказание социальных услуг, оптовая торговля, научные исследования и разработки, управлением недвижимым имуществом и архитектурой, организация ресурсоснабжающего комплекса (водоснабжение, водоотведение, передачи электроэнергии).

«На сегодняшний день эти ОКВЭД охватывают порядка 1600 предприятий, на которых трудятся более 400 тыс. сотрудников. Мы надеемся, что в ближайшее время мы привлечём в наш проект ещё больше предприятий и эффекты производительности труда будут наблюдаться не по отдельным предприятиям, а по целым отраслям или даже повлияют на экономику города в целом», — уверена Багреева.

Отвечая на вопрос модератора о том, как в целом можно оценить успехи Москвы и перспективы реализации нацпроекта в новых отраслях, Багреева обратила внимание, что в компаниях, завершивших проект в 2022 году, рост выработки составил не менее чем 60%. Рост заработных плат в среднем — 20%. Существенное сокращение времени протекания процесса — примерно 40%.

«С моей точки зрения, это цифры, говорящие сами за себя. Участники первого этапа оценили для себя суммарный экономический эффект от проекта в сумму более 3 млрд рублей. Это тоже впечатляющая цифра», — констатировала Багреева.

Эти выводы министра поддержала Ольга Брускова, исполнительный директор компании «Окна столицы», участвовавшей в реализации этого проекта. Она рассказала, что благодаря специалистам проекта её предприятию удалось построить систему классификации сложности изделий. Это позволило с минимальными потерями выстроить производственный поток без простоев на участках и тем самым повысило производительность.

«Практикам бережливого производства «Центром компетенций» были обучены и сертифицированы два внутренних тренера. И на базе учебного центра мы обучаем наш персонал, передаём знания и повышение компетенции и квалификации наших сотрудников. Выработка изделий повысилась на 48%. На 92% повысилась выработка на одного человека в смену. В три раза сократились сроки переналадки оборудования. На 15% увеличилось качество самой продукции», — рассказала она.

По её мнению, участие в этом проекте — это уникальная возможность повысить эффективность предприятия по всем направлениям.

В свою очередь Светлана Горчакова, заместитель гендиректора Федерального центра компетенций, обратила внимание собравшихся на то, что участие в таких проектах выгодно не только предприятию, но и самим работникам, так как стоимость сотрудника, прошедшего через проект, внедряющий бережливое производство, возрастает в разы. «Такие люди — на вес золота», — сказал она.

По словам Горчаковой, в целом по стране участники нацпроекта растут по производительности труда на 5% быстрее, чем все остальные компании. Это очень хороший результат. В Москве этот рост ещё более быстрый.

Ранее ИА Регнум сообщало, что нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Для этого на предприятиях по нацпроекту специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных центров компетенций внедряют технологии бережливого производства: оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство.