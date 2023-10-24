Берлин, 24 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Телеканал Phoenix ради подключения к прямой трансляции выступления президента Франции Эммануэля Макрона из Израиля прервал свой прямой эфир шестого германо-украинского экономического форума, на котором на тот момент выступал премьер Украины Денис Шмыгаль и ждал своей очереди канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает «РИА Новости».

OSCE Parliamentary Assembly

«Дамы и господа, мы отключаемся, так как параллельно в прямом эфире началась пресс-конференция Эммануэля Макрона и (премьера Израиля) Биньямина Нетаньяху в Израиле. Мы с удовольствием на неё переключимся», — заявил телеведущий.

После этого телеканал Phoenix на полуслове прервал выступление Шмыгаля на форуме в Берлине, который рассказывал о таможенной реформе на Украине и желании Киева в этом отношении интегрироваться с Евросоюзом, сообщает агентство.

Уточняется, что выступление канцлера Германии, который присутствовал на форуме, в эфир так и не было выпущено. Позже оборванное видео было опубликовано на сайте телеканала с пометкой «речь Шольца и Шмыгаля». Ознакомиться с полным выступлением Шольца телезрители могли только на частном телеканале N-tv, сообщили журналисты.

Как передавало ИА Регнум, украинский телеканал 1+1 показал фейковую запись выступления главы киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Соответствующе кадры появились в Сети. Телеканал преподнёс украинской публике выступление главы Украины в ООН при полном зале, сделав нарезку из видеокадров прошлых лет. При этом на поддельных кадрах заметили сидящего в зале самого Зеленского. Так на Украине пытались создать видимость заполненности зала, который на самом деле был наполовину пуст при выступлении лидера киевского режима.

Британское издание опозорилось, выдав успех российских войск за украинский. Читатели британской газеты The Sun высмеяли издание, которое опубликовало видеозапись с уничтожением поставленного украинской армии немецкого танка Leopard, попытавшись выдать последний за российскую бронетехнику. На видеозаписи, которую британское издание назвало «Российский танк загорелся после прямого попадания украинской ракеты под Запорожьем», запечатлено, как российские войска поражают поставленный ВСУ немецкий Leopard барражирующим боеприпасом «Ланцет».