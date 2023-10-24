Киев, 24 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники создали на Украине компания «Укроборонпром» и немецкий концерн Rheinmetall. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

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«Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и «Украинская оборонная промышленность» создали совместное предприятие», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что ООО «Рейнметалл — Украинская оборонная промышленность» было зарегистрировано 18 октября.

По его словам, предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт поставляемой Украине техники. Также там должно быть локализовано производство образцов техники Rheinmetall AG.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Rheinmetall анонсировал планы через три месяца открыть на западе Украины завод по производству танков. По словам гендиректора концерна Армина Паппергера, украинцев научат обслуживать бронетехнику, которую будет выпускать завод.

Кроме того, в июне Паппергер заявлял, что производство танка Panther KF51 на заводе немецкого концерна Rheinmetall на Украине может начаться через 15–20 месяцев. По его словам, сотрудников из Германии на Украину посылать не будут, вместо этого на месте организуют курсы повышения квалификации для украинских работников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для ВС России. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев запросил у концерна точные координаты будущего завода.