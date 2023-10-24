Москва, 24 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Российская компания «Русал» договорилась о покупке 30% акций китайской Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), которая владеет глинозёмным заводом, сообщили в пресс-службе компании.

Владимир Смирнов/ТАСС

Отмечается, что стоимость сделки составила 1,911 млрд юаней ($266,89 млн). При этом окончательная сумма может быть скорректирована, это зависит от объёма оборотного капитала и задолженности HWNM на момент закрытия сделки.

Купив долю китайского предприятия, «Русал» сможет спасти производство в условиях санкций, из-за которых компания стала испытывать дефицит основного сырья, уточнили в пресс-службе.

«Русал» получит доступ к глинозёму по конкурентоспособной цене и обеспечит себе поставки критического сырья.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 15 октября заявил, что антироссийские санкции ЕС не достигли своих целей ни в экономике, ни в политической сфере. Он также призвал задуматься, кому санкции больше вредят — ЕС или Москве и есть ли в них какой-то смысл.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что в международных отношениях идут необратимые процессы: страны «золотого миллиарда» утрачивают своё лидерство, а в странах Глобального Юга и Азии нарастает производство. Глава государства добавил, что объемы мирового ВВП стали больше уже в странах БРИКС и значительно превысили страны «Большой семёрки».