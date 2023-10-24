Светлогорск, Калининградская область, 24 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность», открывшегося 24 октября в Светлогорске Калининградской области.

Kremlin.ru

Текст приветствия участникам форума зачитал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

«Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников. И потому мы должны твёрдо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую победу», — отметил президент.

Путин подчеркнул значимость проекта «Без срока давности». По его словам, этот масштабный, востребованный проект объединил людей самых разных возрастов и профессий — представителей органов власти, общественных и волонтёрских организаций, экспертных и научных кругов, тех, кто посвящает себя важному, значимому делу — сбережению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодёжи.

«Во многом благодаря вам, вашей энергии, неравнодушию и подвижничеству проводится большая, скрупулёзная работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Реализуются и другие содержательные инициативы», — добавил президент.

Ключевой темой форума станет выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта «Без срока давности».

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин всегда последовательно заявляет о своём отношении к нацизму. В ноябре 2022 года глава государства отмечал, что преступлениям нацистов «нет и не может быть ни оправдания, ни прощения», а попустительство нацизму приводит к чудовищным последствиям.

В январе 2023 года в ходе встречи с главным раввином России Берл Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой российский лидер подчёркивал, что Россия против того, чтобы преступления нацистов были преданы забвению. По словам Путина, они не имеют срока давности и не должны повториться никогда.

5 сентября в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» президент предложил создать Национальный центр исторической памяти для противостояния пропаганде нацизма. Глава государства подчеркнул, что даст необходимые для этого поручения, а также отметил, что их нужно выполнить без проволочек.

Путин добавил, что сегодня многие политики в Европе хотели бы переписать итоги Второй мировой войны, и указал, что история стала использоваться в качестве оружия, в связи с чем России нужен инструмент защиты.