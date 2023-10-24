Лондон, 24 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Гитарист британской музыкальной группы Massive Attack Анджело Брускини скончался от рака в возрасте 62 лет. Об этом представители группы и жена музыканта Джессика Меррит сообщили 24 октября в социальной сети X.

twitter.com/MassiveAttackUK Гитарист Massive Attack Анджело Брускини

У Брускини диагностировали редкую и агрессивную форму рака лёгких. Он скончался после наступления полуночи 23 октября, написала Меррит.

«Такой блестящий эксцентричный талант. Невозможно полностью оценить его вклад. Вечная память Анджело», — отметили участники Massive Attack в некрологе на странице группы.

В коллективе The Blue Aeroplanes, с которым также выступал музыкант, признались, что опустошены известием о его кончине.

«Наши мысли с его семьёй в это трудное время», — заявили в группе.

О своей болезни Брускини сообщил в июле в социальных сетях. Музыкант отметил, что прожил отличную жизнь, посмотрел мир и встретил множество замечательных людей, но теперь «дверь закрывается». Он планировал написать о себе книгу.

Группа Massive Attack была образована в Бристоле в 1998 году. Её считают пионерами стиля трип-хоп. На счету коллектива пять студийных альбомов, саундтрек, один альбом ремиксов и сборник хитов. Группа часто сотрудничает с другими музыкантами в качестве соавторов, продюсеров, авторов ремиксов отдельных композиций. Так, летом 2022 года вокалистка дрим-поп-группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер и перкуссионист Massive Attack Дэймон Рис выпустили сингл в рамках своего проекта Sun’s Signature.