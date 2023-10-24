Всеволожск, Ленинградская область, 24 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. 67-летнего сторожа детского сада в городе Всеволожске Ленинградской области подозревают в надругательстве над двумя детьми. Об этом сообщает 24 октября издание «47 news» со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM

В июне 2023 года мужчину задержали за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Правоохранители, изучая его компьютер и телефон, обнаружили там порнографические снимки с участием другого ребёнка — его внучки.

По версии следствия, в 2018 году мужчина надругался над девочкой, которой тогда было два года, на острове Джерба в Тунисе. Там он отдыхал вместе с ребёнком. Свои действия сторож снимал на камеру.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ. Прежде мужчина не был судим.

Флешки с записями порнографического характера сторож хранил в подсобном помещении, их обнаружила заведующая детским учреждением, уточняет издание MK.RU.

Вторая пострадавшая от действий растлителя — его 14-летняя племянница. Накопители с детской порнографией также нашли у сторожа дома. Полиция проверяет, присутствуют ли на изъятых записях другие дети.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Санкт-Петербурге задержали супругов, снимавших порнофильмы с участием приёмных детей: 13-летнего мальчика и 12-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

В мае в Москве инженера строительной компании задержали за изнасилование 16-летней падчерицы. Надругательство снимала на камеру мать девушки, её задержали позднее. На съёмках порнографии пара намеревалась заработать.