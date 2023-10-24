Стокгольм, 24 октября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться ближневосточным конфликтом. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стокгольме.

Zhang Tianlang/XinHua/Global Look Press

«Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться этим конфликтом, нельзя допустить его расширения», — заявил генеральный секретарь альянса.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в случае, если Израиль будет продолжать бомбардировки сектора Газа, никто не сможет остановить гнев мусульман, назвав действия Тель-Авива в Газе геноцидом, происходящим на глазах у всего мира. Также Хаменеи призвал судить правительство Израиля и добавил, что действия израильской стороны координируют Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, американское издание Vice со ссылкой на израильские источники сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей. Издание отметило, что возможная операция Израиля в секторе Газа займёт месяцы и потребует серьёзного военного присутствия. При этом с учётом значительного уровня недовольства палестинцев на Западном берегу ЦАХАЛ находится на пределе.