Киев, 24 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выступил с угрозами «уничтожения Крымского моста» от имени киевского режима. Слова Плетенчука приводит агентство «Укринформ».

Известия/ Александр Полегенько

Плетенчук пригрозил, что Крымский мост будет разрушен, но только тогда, когда этого будет требовать ситуация.

По его словам, нет смысла разрушать мост, чтобы поднять настроение. Он добавил, что это планируется сделать, когда киевскому режиму нужно будет обрезать «логические хвосты» Крыма и сделать его островом.

Плетенчук также отметил серьёзные меры безопасности, используемые для защиты этого сооружения.

Как передавало ИА Регнум, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выразил уверенность в причастности спецслужб трёх государств к терактам на Крымском мосту. Об этом он заявил, комментируя публикацию в газете The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что дроны, использовавшиеся для удара киевского режима по Крымскому мосту, были разработаны в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.

Он выразил мнение о том, что спецслужбы Британии и США являются соучастниками преступлений, которые совершаются киевским режимом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикации американских средств массовой информации о причастности Центрального разведывательного управления США к подготовке терактов Украины против России нацелены на то, чтобы снять ответственность с администрации Белого дома.

По её словам, ни для кого не секрет, что за цепочкой огромного количества терактов как в России, так и рядом с ней стоят подчинённые киевскому режиму силовые ведомства.

Захарова также заявила, что любые попытки силовых посягательств со стороны Украины на Крым повлекут незамедлительный жёсткий ответ России.