Исламабад, 24 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф отпущен под залог по делу о коррупции, сообщила 24 октября газета The Express Tribune.

Global Look Press/PPI/Keystone Press Agency Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф

24 октября его обязали явиться в Высокий суд Исламабада для продления освобождения под залог от ареста по обвинениям в других делах, которые касаются наличия незадекларированных средств, вложенных им в металлургический комбинат «Аль-Азизия» в Саудовской Аравии, и незаконного приобретения жилищного комплекса Avenfield apartments.

Суд Исламабада также должен вынести решение о продолжении рассмотрения петиций адвокатов экс-главы правительства об отмене приговора своему подзащитному, прекращении уголовного преследования в отношении Шарифа и отмене решения о его пожизненном отстранении от политической деятельности.

Как передавало ИА Регнум, Шариф в 2018 году был обвинён в коррупции и приговорён к десяти годам тюрьмы. В октябре 2019 года, после нескольких приступов стенокардии, он был освобождён под залог и получил разрешение выехать на полтора месяца на лечение в Лондон. По истечении этого срока на родину экс-премьер не вернулся.

В апреле 2022 года сообщалось, что бывшему премьер-министру Пакистана восстановили пакистанский паспорт. Это не дипломатический, а обычный документ со сроком действия десять лет. Он позволяет брату нового премьер-министра Пакистана — Шахбаза Шарифа — не только вернуться домой, но и путешествовать по миру.

21 октября стало известно, что Наваз Шариф возвращается на родину после изгнания, чтобы возглавить предвыборную кампанию партии на предстоящих выборах в парламент. Перед его прибытием в страну команда юристов обратилась в Высокий суд Исламабада с просьбой об освобождении под залог, чтобы предотвратить его арест по возвращении.