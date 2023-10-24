Москва, 24 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала немецкому журналу Spiegel опубликовать список агентов немецких спецслужб по всему миру.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так она отреагировала на публикацию издания об исполняющем обязанности постпреда России при ЕС Кирилле Логвинове.

«Рекомендую Spiegel заняться делом: опубликовать список агентов немецких спецслужб по всему миру. Как это сделать? Запросить правительство ФРГ и провести собственное расследование», — приводит её слова ТАСС.

Ранее немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на совместное с европейскими медиа «расследование», выступил с утверждением, что Логвинов якобы является агентом спецслужб РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова пообещала Западу зеркальный ответ на травлю дипломатов в СМИ. По её словам, если западные СМИ будут подвергать травле российских дипломатов, то западные дипломаты на себе почувствуют, каково это.