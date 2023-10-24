Москва, 24 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Госдума 24 октября приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж без привязки к конкретным месторождениям.

Николай Михальченко/ТАСС

Изменения внесены в закон «Об экспорте газа». В перечень юридических лиц, обладающих правом на экспорт СПГ, внесены компании, реализующие инвестпроекты по производству природного газа в сжиженном состоянии мощностью более 20 тонн в час.

Ранее лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа выдавались «Газпрому» и его дочерним компаниям.

Нормы закона, позволяющие осуществлять экспорт СПГ, распространятся на юрлица, чьи проекты уже учтены в документах стратегического планирования и относятся к крупнотоннажным.

Ранее с инициативой о разрешении экспорта СПГ без привязки к конкретным месторождениям выступил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Соответствующий законопроект поддержали в министерстве энергетики и в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли и ускорить рассмотрение закона о либерализации экспорта СПГ.

За последние несколько лет поставки в Африку российских нефти, нефтепродуктов и СПГ кратно возросли, рассказал президент в августе 2023 года. Тогда же сообщалось, что за семь месяцев текущего года Китай импортировал из России 4,46 млн тонн СПГ на сумму почти 3 млрд долларов, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года объём вырос более чем в полтора раза.

Несмотря на санкции со стороны западных стран, Россия добилась роста доходов от экспорта и, более того, укрепила свои позиции на рынке энергоресурсов, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.