Москва, 24 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства и встретится с руководителями основных религиозных конфессий России. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин

«25 октября Владимир Путин по видеосвязи проведёт совещание с членами правительства, а также встретится с руководителями всех основных религиозных конфессий России», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит с руководителями религиозных конфессий международную обстановку, обменяется мнениями о нынешнем этапе развития страны, поговорит о внутренней ситуации.

По его словам, Путин встретится со всеми представителями религиозных течений в России, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдинова. Также на встрече будут присутствовать председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев.