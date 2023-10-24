Захарова пообещала Западу зеркальный ответ на травлю дипломатов в СМИ
Москва, 24 октября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если западные СМИ будут подвергать травле российских дипломатов, то западные дипломаты на себе почувствуют, каково это.
«Если российские дипломаты будут подвергаться травле в западных СМИ, западные дипломаты почувствуют на себе, каково это», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на «совместное с европейскими медиа» расследование, выступил с утверждением, что Логвинов якобы является «агентом» спецслужб РФ.
Как передавало ИА Регнум, в Польше начали размножаться комиссии по изучению российского влияния, то есть по поиску «российских агентов». В четверг, 7 сентября, о создании такой комиссии, председателем которой избран сенатор Станислав Рыбицкий, сообщили в сенате, верхней палате польского парламента. Поставлена задача «расследовать российское влияние на законотворческий и правоприменительный процесс в Польше с 2005 года», а также «выявить возможные угрозы, исходящие от российских спецслужб, и определить пути противодействия этим угрозам, в том числе путем принятия соответствующих правовых решений».
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что государственный департамент США поставил перед американскими СМИ задачу внедрить среди россиян идею силовой борьбы с властью и фактически диктует журналистам, что именно они должны писать и о чём говорить. По словам Нарышкина, Госдеп США фактически превратился в «министерство правды» из романов писателя Джорджа Оруэлла и прямо диктует СМИ, что им писать и о чём говорить.
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс 2 июля заявил, что украинский конфликт дал управлению возможность для вербовки агентов в России. Он добавил, что Вашингтон не позволит себе её упустить.