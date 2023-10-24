Москва, 24 октября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если западные СМИ будут подвергать травле российских дипломатов, то западные дипломаты на себе почувствуют, каково это.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Если российские дипломаты будут подвергаться травле в западных СМИ, западные дипломаты почувствуют на себе, каково это», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на «совместное с европейскими медиа» расследование, выступил с утверждением, что Логвинов якобы является «агентом» спецслужб РФ.

Как передавало ИА Регнум, в Польше начали размножаться комиссии по изучению российского влияния, то есть по поиску «российских агентов». В четверг, 7 сентября, о создании такой комиссии, председателем которой избран сенатор Станислав Рыбицкий, сообщили в сенате, верхней палате польского парламента. Поставлена задача «расследовать российское влияние на законотворческий и правоприменительный процесс в Польше с 2005 года», а также «выявить возможные угрозы, исходящие от российских спецслужб, и определить пути противодействия этим угрозам, в том числе путем принятия соответствующих правовых решений».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что государственный департамент США поставил перед американскими СМИ задачу внедрить среди россиян идею силовой борьбы с властью и фактически диктует журналистам, что именно они должны писать и о чём говорить. По словам Нарышкина, Госдеп США фактически превратился в «министерство правды» из романов писателя Джорджа Оруэлла и прямо диктует СМИ, что им писать и о чём говорить.

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс 2 июля заявил, что украинский конфликт дал управлению возможность для вербовки агентов в России. Он добавил, что Вашингтон не позволит себе её упустить.