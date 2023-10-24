Рамалла , 24 октября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Бомбардировки сектора Газа продолжаются, там наблюдается паника, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

ТАСС/Wafa/ROPI via ZUMA Press

«Естественно. Бомбардировки продолжаются, поэтому ситуация не улучшается», — сказала она ТАСС, отвечая на вопрос, наблюдается ли в секторе Газа паника.

Как сообщало ИА Регнум, по данным международной благотворительной организации Save the Children, в секторе Газа в результате ударов Израиля почти за полмесяца погибли не менее 2 тыс. детей.

Директор организации в Палестине Джейсон Ли призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня для защиты жизни детей, а международное сообщество — поддержать эти усилия.