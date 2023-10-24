Газа, Палестина, 24 октября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Российские дипломаты не располагают данными, что члены погибшей в секторе Газа русскоязычной семьи были россиянами, сообщила 24 октября пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

(сс) Osps7

«Нам не поступало такой информации, что они россияне», — отметила она ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В результате обострения конфликта порядка 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома.

Минздрав Израиля 22 октября сообщил о 5431 раненом в результате атак ХАМАС. Со своей стороны минздрав Палестины сообщил о гибели 4651 человека из-за атак со стороны израильских военных. Ранения в результате атак получили 14 245 палестинцев.

В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 россиян. Также сообщалось, что российские дипломаты проверяют появившиеся СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок русскоязычной семьи. По предварительной информации, в секторе Газа погибла русскоязычная семья из одной из стран Содружества Независимых Государств (СНГ).