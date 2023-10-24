Москва, 24 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Глава совета директоров компании «Лукойл» Владимир Некрасов скоропостижно скончался на 66-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости/Владимир Вяткин Первый вице-президент ОАО «Лукойл» Владимир Некрасов

«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни председателя совета директоров ПАО «Лукойл» Владимира Ивановича Некрасова. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности», — сказано в сообщении «Лукойла».

Некрасов посвятил работе в нефтегазовой отрасли почти 50 лет, пройдя путь от слесаря-ремонтника до генерального директора крупного производственного общества, отметили в компании. Трудовой путь Некрасова был неразрывно связан с Севером с того времени, как он начал работать по специальности сразу после окончания института, сказано в пресс-релизе «Лукойла».

«Владимиру Некрасову принадлежит целый ряд успешно реализованных идей в сфере обустройства месторождений, получивших развитие в масштабе всей нефтяной отрасли и ставших основой его признания в научной среде — в 2000 году ему присуждена ученая степень кандидата технических наук», — отметили также в пресс-службе компании.

Некрасов родился в 1957 году. В 1978-м окончил Тюменский индустриальный институт. В 1992–1999 годах он занимал посты главного инженера и генерального директора ТПП «Когалымнефтегаз» (в составе «Лукойл — Западная Сибирь»), в 1999–2005 годах — вице-президента ОАО «Лукойл» и генерального директора ООО «Лукойл — Западная Сибирь», с 2005 года — первого вице-президента ОАО «Лукойл».