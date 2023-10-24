Пекин, 24 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу отправлен в отставку. Об этом сообщило Центральное Телевидение Китая.

Артем Геодакян/ТАСС Министр обороны Китая Ли Шанфу

Уточняется, что кадровое решение принято председателем КНР Си Цзиньпином.

Ли Шанфу был избран на пост министра обороны КНР в марте этого года. Кроме того, в октябре 2022 года Ли был избран членом 20-го Центрального военного совета Коммунистической партии Китая. Чиновник занимал первое место среди членов Центральной военной комиссии.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре разведка США получила информацию, что главу министерства обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности. По мнению американских властей, тогда уже бывший высокопоставленный чиновник находился под следствием по заведённому на него уголовному делу.