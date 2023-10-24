Москва, 24 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Около 20 московских предприятий приняли участие в международном экспортном форуме «Сделано в России». На форуме промышленники представили свои инновационные разработки, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На выставке «Сделано в России»

Международный форум «Сделано в России» проходил в центральном выставочном зале «Манеж» 19 и 20 октября. Участниками мероприятия стали 78 иностранных делегаций, которые обсудили вопросы несырьевого неэнергетического экспорта, региональную экспортную деятельность, промышленный дизайн и многое другое.

«Москва активно развивает экспортную деятельность, помогает столичным промышленникам искать новые рынки сбыта среди дружественных зарубежных партнеров, налаживать с ними внешнеэкономическую деятельность и наращивать объемы поставок», — заявил Овчинский. Он добавил, что производители принимают участие в форумах, выставках, бизнес-миссиях. «Так, в международном форуме «Сделано в России» приняли участие около 20 московских предприятий, которые представили свои инновационные разработки и решения в области интернета вещей, программного обеспечения, промышленного оборудования, уборочной техники, дезинфекционных изделий и в других направлениях», — заявил Овчинский.

Москву представили такие компании, как производитель умных систем отопления «Текникс», камер для приготовления попкорна «Роболабс», греющих стекол и стеклопакетов с электрообогревом «Термо Глас». Кроме того, свою продукцию продемонстрировали проектировщики и производители роботизированных систем для доставки полезной нагрузки по внутритрубному пространству «Тьюбот», высокоэффективных лазерных станков для очистки большинства типов поверхностей «Витулус СМЕ», аппаратно-программных комплексов для первичной объективной оценки функционального состояния человеческого организма «ЦИТ «Нелиан».

Центр «Моспром», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Центр «Моспром» анализирует целевые рынки для производителей и проводит индивидуальную аналитику, помогающую определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. Также в рамках байерской программы специалисты центра «Моспром» бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.