Москва, 24 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Самый страшный сон для США — это военно-политический альянс России и КНР, который Штаты допустили, потому что ставили идеологические аспекты внешней политики превыше объективных материальных интересов. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее обозреватель Daily Express Пол Уизерс отметил в своей статье, что визит президента России Владимира Путина в Китай причинил значительный ущерб США. В материале говорится, что совместными усилиями Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пытаются изменить глобальное балансирование сил, что ставит США под угрозу потери статуса мирового гегемона. В статье также приводится мнение британского эксперта Эндрю Сандерса, который считает, что визит российского лидера в Китай создал значительные проблемы для Вашингтона.

Политолог Фельдман напомнил, что на Западе распространена политическая теория, согласно которой отношения США, Китая и России образуют своеобразный треугольник. При этом Соединённые Штаты обязательно стремятся выстраивать союзнические отношения с одной из сторон, дабы не допустить полноценного альянса противников.

«Вашингтон, прекрасно зная об этом неписаном правиле, нарушил его и таким образом сделал всё необходимое для того, чтобы Россия сблизилась с Китаем. Самый страшный сон США — это военно-политический альянс России и КНР. И этот альянс уже понемногу приобретает реальные контуры», — отметил Фельдман.

У российско-китайского сближения, по словам политолога, есть фундаментальные экономические основания, поскольку Пекин заинтересован в российских энергоресурсах, а Москва — в китайских технологиях и микроэлектронике. Кроме того, очевидно изменение в военно-политическом сотрудничестве России и КНР, на что даже осторожно намекал председатель КНР.

«Москва и Пекин последние годы делали взаимные шаги в направлении друг друга. Это, конечно, очень сильно пугает американцев, потому что консолидация военных и экономических потенциалов стран-противников уже не просто может угрожать американской гегемонии, а ставит на ней крест», — поделился политолог.

По его мнению, США допустили сближение России и Китая в силу того, что ставили идеологические аспекты внешней политики превыше объективных материальных интересов, что привело их к положению сегодня. При этом Фельдман напомнил, что у Соединённых Штатов была реальная возможность не просто сблизиться с Россией, а стать её союзником по Североатлантическому альянсу.

«И наш президент это не скрывает. В начале 2000-х годов Россия была настроена на сотрудничество с США и Евросоюзом. Но Запад во главе с США демонстративно Россию оттолкнул, сделав это таким образом, что у Москвы возникло ощущение чуждости этому коллективному Западу. И если потенциальные союзники так безосновательно и демонстративно показывают, что не считают тебя членом большой западной семьи, то ты вынужден искать союзников в другом месте», — отметил Фельдман.

После этого у России появился шанс начать партнёрство с Китаем. По словам политолога, такой союз стал гораздо более перспективным, надёжным и прагматичными, нежели был бы с Вашингтоном и Брюсселем.

Как сообщало ИА Регнум, визит Путина в Китай проходил 17 и 18 октября. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Президент России стал главным гостем форума «Один пояс — один путь». В столице Китая он также провёл встречи с китайским лидером и главами других государств.

По словам Путина, китайская инициатива «Один пояс — один путь» сходна с идеями России о формировании большого евразийского пространства с сопряжением сразу нескольких интеграционных процессов, включая создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В то же время комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, опубликовала доклад с призывом укрепить свою обороноспособность. Согласно документу, Штаты должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, а потому Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и увеличивать программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.

Ранее британское издание The Telegraph написало, что влияние Владимира Путина на мировой арене бесит президента США Джо Байдена. Согласно статье, американский президент «с раздражением» обратился к нации, чтобы призвать граждан США продолжать бороться за лидерство страны.