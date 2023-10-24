Москва, 24 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Учебно-боевой самолёт Л-39 Воздушных сил Украины сбит в Днепропетровской области. Об этом 24 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Министерство обороны Украины Учебно-боевой самолёт Л-39 Воздушных сил Украины

«В районе населённого пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолёт Л-39 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки перехвачено пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 44 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Токмак Запорожской области, Берестовое (ДНР), Золотарёвка, Кременная (ЛНР) и Саги Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли на донецком направлении за сутки более 235 военных, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».