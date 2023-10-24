Москва, 24 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В Москве скончался директор спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта ЦСКА Владимир Бедратый. Ему было 64 года. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ЦСКА Владимир Бедратый

Владимир Викторович Бедратый ушёл из жизни утром 24 октября в своей квартире на улице Лукинской. Его тело обнаружил 34-летний сын Руслан.

«В квартире на улице Лукинской была зафиксирована смерть 64-летнего мужчины. Предварительная причина — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства

Владимир Викторович Бедратый родился 30 января 1959 года.