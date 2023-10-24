Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Движение ХАМАС представляет тест «для Запада и для цивилизации», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Это битва Европы, это битва Америки, это битва цивилизации, это битва за сердце, душу и будущее Ближнего Востока и остального мира», — сказал он во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА Регнум, востоковед Артём Кирпичёнок считает, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.

Наземная операция изначально была под большим вопросом из-за того, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники. Кроме того, ЦАХАЛ продемонстрировала неготовность вести полномасштабные боевые действия. Она понесла большие потери в первый день конфликта, указал эксперт.