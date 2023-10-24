Грозный, 24 октября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил своего любимого скакуна Зазу, который был изъят в Чехии в 2014 году в рамках антироссийских санкций и возвращён в Чечню в мае этого года. Об этом Кадыров рассказал 24 октября в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Чеченский лидер накануне посетил конноспортивный комплекс имени Сайд-Хусейна Закаева в Грозном, где проводятся скачки. Жеребца Зазу он навестил в конюшнях конноспортивного клуба «Ахмат».

«Он был похищен из конюшни в Чехии, но мы его нашли и благополучно возвратили домой в республику. Ему 16 лет. Он уже завершил свою спортивную карьеру», — написал Кадыров.

По его словам, у чеченских коневодов есть 14 породистых производителей — одних из лучших в России. С начала года на свет появились 13 жеребят скаковых пород, которых со следующего года начнут приучать к спортивной жизни. В прекрасной форме находятся титулованные лошади Флавтесса и Батистута, которых содержат в спорткомплексе.

Как сообщало ИА Регнум, Кадыров назвал своего скакуна Зазу первой жертвой санкций, введённых против него. С 2014 года жеребец находился в конюшне в селе Крабчице на северо-западе Чехии, но в марте 2023 года был похищен.

Чешские власти объявили, что племенной жеребец английской породы стоит $18 тыс. Кадыров возмутился из-за заниженной стоимости скакуна и предположил, что вокруг его содержания и ухода возникли «какие-то финансовые махинации». По его словам, чистокровный конь стоит по меньшей мере $10 млн.

В мае Кадыров сообщил о возвращении Зазу в Чечню. Он рассказал, что через посредников на него вышли представители украинских спецслужб и предложили выкупить лошадь. В момент передачи скакуна на границе эти представители выясняли отношения между собой, тогда люди Кадырова просто забрали коня, не отдавая деньги. Чеченский лидер посетовал, что за конём ухаживали недостаточно хорошо — его бока и спина перестали лосниться и играть на свету.