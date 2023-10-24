Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Освобождённая из плена палестинского радикального движения ХАМАС гражданка Израиля Йохевед Лифшиц 24 октября рассказала журналистам, что её и других заложников держали в подземном тоннеле.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Йохевед Лифшиц

«Нас отвели в тоннели. Кажется, мы шли под землёй целые километры, там было очень много ответвлений. Потом нас, около 25 человек, собрали в большом зале, но вскоре поделили на группы и поместили в отдельные камеры», — сказала Лифшиц в эфире 12 канала телевидения Израиля.

Она также отметила, что раз в несколько дней к пленникам приходил врач и приносил им необходимые лекарства, а кормили их той же едой, которую ели и сами бойцы ХАМАС.

Кроме того, Лифшиц в своём комментарии раскритиковала действия властей Израиля, отметив, что обстрелы граничащих с Газой районов страны начались ещё в сентябре 2023 года, но армия Израиля ни на них, ни на обращения местных жителей не реагировала.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 октября представители боевого крыла ХАМАС заявилиоб освобождении двух женщин, взятых в заложники во время нападения на Израиль, в том числе Лифшиц.

23 октября израильские СМИ также сообщали, что сотрудники Красного Креста направились в сторону сектора Газа, чтобы встретить на границе около 50 заложников — лиц с двойным гражданством, которых может освободить ХАМАС. По некоторым данным, ХАМАС может согласиться на освобождение гражданских заложников в обмен на топливо, но окончательное решение ещё не принято.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 212 человек. Представители ХАМАС отмечали, что среди попавших в их плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. В заложниках есть по крайней мере двое граждан России, сообщал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их местонахождение пока не установлено, дипломаты активно работают над этим, отметил посол. Россия использует все возможности для контактов по освобождению граждан России из плена ХАМАС, сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля лавируют и не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под большим вопросом, прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.