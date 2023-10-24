Москва, 24 октября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что мир движется к третьей мировой войне. Об этом он заявил в эфире подкаста с журналистом Такером Карлсоном в понедельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Мы как безумцы приближаемся к третьей мировой, принимая одно глупое решение за другим», — сообщил бизнесмен.

Миллиардер также отметил, что США необходимо добиться мира на Украине и восстановить нормальные отношения с Россией, добавив, что нынешняя конфронтация может вынудить Россию максимально сблизиться с Китаем, что противоречит интересам США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский миллиардер заявил о неизбежности гражданской войны в Европе в связи с её политикой открытых границ и увеличением потока мигрантов.

Ранее Маск раскритиковал политику США по чрезмерному финансированию Украины. Тогда, комментируя пост журналиста Гленна Гринвальда, заявившего, что спонсирование Киева для американских властей стало важнее нужд жителей США, Маск написал, что «потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете».