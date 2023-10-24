Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Армия Израиля призвала жителей сектора Газа делиться информацией о заложниках в обмен на безопасность и вознаграждение. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских войск.

Mohammed Talatene/dpa/picture-alliance/ТАСС

Отмечается, что представители израильской армии использовали несколько каналов связи с жителями сектора Газа, распространив объявление, которое содержит призыв к совершению «гуманитарного поступка».

«Если вы хотите жить в мире и иметь лучшее будущее для своих детей, поделитесь проверенной и ценной информацией о заложниках, удерживаемых в вашем районе», — говорится в сообщении.

В обмен на сведения о пленных израильская сторона готова принять все необходимые меры для защиты жителей сектора Газа и их домов, добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, востоковед Артём Кирпичёнок считает, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.

Наземная операция изначально была под большим вопросом из-за того, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники. Кроме того, ЦАХАЛ продемонстрировала неготовность вести полномасштабные боевые действия. Она понесла большие потери в первый день конфликта, указал эксперт.