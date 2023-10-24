Москва, 24 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Состояние журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, который был ранен при ударе украинского беспилотника в Белгородской области, остаётся тяжёлым, но с положительной динамикой, заявил 24 октября помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Telegram-канал Андрея Серенко Журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи

«Его состояние оценивается врачами как тяжёлое, с положительной динамикой. Он продолжает получать всё необходимое лечение», — сказал Кузнецов «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, супруги Хайбар и Олеся Акифи получили тяжёлые ранения в результате падения украинского беспилотника на окраине Белгорода в ночь на 12 октября. Их четырёхлетняя дочь и родители Олеси погибли. В этот день супруги приехали навестить родственников.

Сообщалось, что Олесе Акифи потребуется по меньшей мере полгода, чтобы восстановиться после ранения. Хайбар Акифи находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. В минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.