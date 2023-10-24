Москва, 24 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Сбер представил глобальное обновление в своём приложении «СберБанк Онлайн» на Android, сообщила пресс-служба кредитной организации на своём сайте.

ИА Регнум

Как отмечается в пресс-релизе, больше всего изменился кошелёк с картами, к которому пользователи обращаются чаще всего. Теперь в этом разделе помещается больше двух карт, а скопировать номер карты или CVV стало проще: достаточно удерживать палец на нужной карте пару секунд.

Обновилась и шапка на главном экране, теперь там показывают важные события. Кроме того, для скрытия баланса можно нажать на кнопку «глаз».

«В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частотные операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено», — отметила директор дивизиона СберБанк Онлайн Ксения Баринова.

Она уточнила, что функции, которые пользователи используют реже, были перемещены в другие разделы.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказывал, что Сбербанк выявил новую мошенническую схему с установкой от имени преступников приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», которые оказываются программами для удаленного доступа к устройству пользователя.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года официальное приложение банка стало недоступно в AppStore. В августе того же года появилось приложение-агрегатор российских банковских программ СБОЛ (Система банковского обслуживания для людей), которое было аналогом приложения, однако его также удалили.