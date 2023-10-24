Мелитополь, 24 октября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ракетным ударом в городе Запорожье уничтожили расположение боевиков иностранного легиона, сообщил 24 октября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«По предварительным данным, сегодня в результате точного ракетного удара во временно оккупированном нацистами городе Запорожье уничтожено расположение боевиков иностранного легиона», — написал он в Telegram-канале.

Рогов добавил, что также был уничтожен склад с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Daily Telegraph написала 15 октября, что воюющие за ВСУ на Украине иностранные наёмники начали убивать друг друга на почве конфликтов. По данным издания, в состав Интернационального легиона украинской теробороны часто попадают лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.