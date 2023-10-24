Москва, 24 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером РФ, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом 24 октября сообщается на сайте Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Отмечается, что глава государства обсудил с министром результаты работы промышленного сектора за первое полугодие.

«Мы видим продолжение положительной динамики. По прогнозам Минэкономразвития, до конца года обрабатывающая промышленность должна продемонстрировать рост около семи процентов», — сказал Мантуров.

Он добавил, что восстановились автомобильная промышленность и деревообработка, которые продемонстрировали хороший рост показателей. Министр отметил рекордное привлечение средств предприятиями на операционную деятельность и на развитие — 15 трлн рублей, что на 35% больше, чем за предыдущий период.

Вице-премьер рассказал, что индекс деловой активности к концу сентября составил больше 54 пунктов, это рекордный показатель с 2017 года. По его словам, это говорит о том, что загрузка предприятий растёт.

Также Мантуров подчеркнул, что для полного удовлетворения запросов обрабатывающей промышленности восстановлены компетенции станкостроительной отрасли. Недавно правительство приняло обновлённый федеральный проект по развитию производства средств производства, то есть станкоинструментальной продукции.

Министр отметил, что работа организована силами пяти министерств, включая Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы готовить кадры на современной технике и под требования, которые предъявляют и заказчик, и производители.

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Как передавало ИА Регнум, правительство РФ одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. Главе Минпромторга Денису Мантурову, зампреду правительства Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову поручено проработать и до утверждения стратегии в срок до 1 сентября предоставить предложения по источникам финансирования этого федерального проекта.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Путин одобрил предложения Совбеза по развитию станкостроения. По его словам, более 50 ведомств и учреждений приняло участие в подготовке данных предложений. Он отметил, что этому делу правительство уделит очень серьёзное внимание.