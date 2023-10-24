Геническ, Херсонская область, 24 октября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Украина пытается ввести Россию в заблуждение, эвакуируя детей из населённых пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 24 октября заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Раньше на протяжении многих месяцев ни боевые действия, ни устроенное самими оккупантами наводнение не заставили их вспомнить о детях. И вдруг такая «неожиданность», — написал Сальдо.

Он добавил, что дело, конечно, не в детях, которые киевскому режиму глубоко безразличны.

По его словам, Украина пытается ввести в заблуждение и придумывает отвлекающие манёвры, а вывоз детей из зоны боевых действий — это придуманный повод.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Сальдо сообщил, что власти Украины в подконтрольном им Херсоне закрыли две из трёх больниц, отправив врачей в медкомиссии военкоматов. Он отметил, что киевский режим стремится не только действовать против России, но также утилизировать украинцев, вероятно, чтобы освободить земли для других. Губернатор заявил, что этим планам не суждено сбыться, так как Россия вернёт свои исконные земли, и они не будут принадлежать больше никому другому.