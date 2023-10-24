Москва, 24 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов РФ Тимура Максимова по его просьбе. Об этом говорится в тексте распоряжения правительства Российской Федерации.

Артем Геодакян/ТАСС Тимур Максимов

Максимов был назначен на должность заместителя министра финансов в 2020 году. До этого чиновник занимал должность заместителя министра экономического развития России. В Минфине Максимов курировал вопросы государственного долга и международного сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Дмитрия Кима. Тогда в Минцифры пояснили, что Ким ушёл по семейным обстоятельствам.

Также, в сентябре премьер Мишустин освободил от должности главу Росавиации Александра Нерадько. Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта был назначен Дмитрий Ядров.