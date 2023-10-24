Москва, 24 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Попытки сдерживания российской экономики будут продолжаться, страна развивается благодаря тем энергичным мерам, которые принимают власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 октября журналистам.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Он отметил, что Россия достаточно давно живёт под санкциями и уже адаптировалась к этому режиму. Готовятся новые пакеты ограничений, об этом хорошо известно и это было прогнозируемо.

«Как вы видите, и принимаются энергичные меры, которые, собственно, дают результат и позволяют нам идти по пути развития», — сказал Песков, комментируя заявления ЕС о новых санкциях.

Он добавил, что тема «потолка» на нефтяном рынке российскому руководству хорошо известна. Об этих решениях можно спорить и ставить под сомнение их эффективность. Остаётся только ждать, что ещё придумают оппоненты Москвы на Западе.

Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан заявил, что скорого снятия санкций с России не предвидится даже в случае прекращения конфликта на Украине. По его оценкам, ограничения будут действовать ещё пять-десять лет. Он также подчеркнул, что «Группа семи» (G7) скоро предложит новые варианты санкций для препятствования обходу ценового потолка на экспорт российской нефти.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны западных стран, экономические связи России с партнёрами расширяются. Ситуация в российской экономике устойчивая, по итогам года ожидается рост ВВП на уровне 3%. Почти половину роста экономики обеспечивает развитие промышленности, а не нефтегазовые доходы.