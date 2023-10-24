Москва, 24 октября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Особенная ситуация, в том числе в новых регионах России, требует дополнительных законодательных решений, заявил 24 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Так он ответил на просьбу прокомментировать рассматриваемый в Госдуме законопроект с уточнением норм президентских выборов.

«Конечно, определённая особенная ситуация, в том числе в наших новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. Вот, собственно, что и происходит», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уточнении положения закона «О выборах президента Российской Федерации». Законопроект приводит положения закона в соответствие с ранее внесёнными изменениями в федеральные законы. Предлагаемые изменения повторяют ранее внесённые поправки в законы о гарантиях избирательных прав и участии в референдуме, а также о выборах депутатов Госдумы, отметили авторы инициативы.

Поправки предполагают, что Центральной избирательной комиссией России могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в период действия на части территории страны военного положения.

Согласно поправкам, внесённым в законы ранее в октябре 2023 года, на той части территории страны, где действует военное положение, выборы и референдумы проводиться не будут. Исключения могут составлять случаи, когда выборы и на таких территориях назначает Центральная избирательная комиссия. Изменения внесены в статью Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» и статью закона «О военном положении».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 октября Песков также заявил журналистам, что выборы президента России пока не назначены, но состоятся в любом случае.